Tchad : accord de prêt entre Proparco et Express Union pour soutenir la microfinance

Ce prêt, d'un montant de 630 millions de francs CFA (environ 930 000 euros) sur une durée de trois ans, fait partie d'un co-financement avec la Société financière internationale, filiale de la Banque mondiale. L'objectif principal de ce financement est de développer les activités de microfinance d'Express Union Tchad, en fournissant des solutions de crédit et de dépôt aux micro, petites et moyennes entreprises (MPME) en quête de financement, afin de soutenir leur activité économique et contribuer à la création de richesses. Lors de cet événement, le Directeur Général d'Express Union Tchad, Dongmo Djumazong Ebenzer, a souligné que son organisation, créée en 2006, est un établissement de Micro Finance de 2e catégorie. Il a ajouté qu'Express Union offre des services financiers de proximité aux personnes exclues du système bancaire traditionnel, dans le but d'améliorer leurs conditions de vie. L'établissement se concentre sur la collecte de l'épargne, l'octroi de crédits et la messagerie financière, incluant les transferts d'argent nationaux et internationaux. Ce prêt permettra à Express Union Tchad de renforcer sa capacité financière afin de répondre aux besoins des micros, petites et moyennes entreprises (MPME) et des ménages à faible revenu.