Tchad : accrochage entre une patrouille de l’armée et des terroristes au Lac

Un accrochage entre l'armée tchadienne et des présumés combattants de Boko Haram a eu lieu lundi après-midi dans la zone de Tetewa, au Lac Tchad, a déclaré une source militaire à Alwihda Info.



"Entre 13 heures à 15 heures, les militaires tchadiens étaient en patrouille à la recherche de terroristes qui sont entrés quelque part. Ils se sont rencontrés", a ajouté cette source militaire qui a précisé que "cinq ou six sont morts et sept sont blessés."



L'état-major des armées a confirmé l'accrochage.



Un bilan de six morts et 10 blessés du côté de l'armée, a été évoqué par le chef d'état-major général des armées, le général Tahir Erda.