Tchad : accusations contre le journaliste Monodji Mbaindinguim, le patronat de la presse s’indigne

Face aux accusations portées contre le journaliste et Directeur de Publication du journal Le Pays, Monodji Mbaindiguim et le confrère Mahamat Saleh Alhussein de l’ONAMA, d'intelligences de nature à nuire à la situation militaire ou diplomatique du Tchad, à ses intérêts économiques, de complot contre l'Etat et complicité, le Patronat de la Presse Tchadienne (PPT) exprime son indignation et sa vive inquiétude.



« Nous tenons à rappeler que le journalisme est un pilier fondamental de toute société démocratique. Il repose sur des principes de liberté de la presse et d'expression, garantis par les lois nationales et internationales. Toute tentative de criminaliser le métier de journaliste représente une grave menace pour ces valeurs fondamentales. Ces accusations portées contre nos confrères, suscitent de vives préoccupations quant à leur impact sur la liberté de la presse et sur le droit des journalistes à exercer leur métier sans crainte de représailles.

Ces poursuites risquent de fragiliser encore davantage les fondations de notre démocratie. Nous demandons instamment : 1. La transparence totale dans cette affaire et la présentation de preuves concrètes.

2. Le respect des droits fondamentaux de notre confrère inculpé, conformément aux principes de l'État de droit.

3. L'arrêt immédiat des pressions qui cherchent à museler les médias indépendants.



Le Patronat de la Presse Tchadienne en appelle aux autorités nationales, aux organisations internationales et à l'ensemble de la société civile afin de protéger les valeurs de liberté et d'équité. Nous réaffirmons notre soutien indéfectible à notre confrère et notre engagement à défendre les droits des Journalistes face à toute tentative d'intimidation ou de répression », relève le président du Patronat de la Presse Tchadienne Allahondoum Juda.