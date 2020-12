Tchad : âge de la présidentielle, "à 40 ans on est jeune, il n'y a pas de problèmes" (David Houdeingar)

"La question d'âge a fait également l'objet d'interventions et a été diversement appréciée. Je rappelle tout simplement que dans la Constitution du 4 mai 2018, l'âge pour être candidat à l'élection présidentielle est de 45 ans. On l'a ramené à 40 ans. Je crois que sur l'âge, on ne se mettra jamais d'accord. Cette décision a été prise par la majorité de ceux qui ont pris part au Forum et on a fait que traduire cette volonté".

"Même si à l'âgée 35 ans on peut créer un parti, il n'est pas dit que systématiquement, on doit faire en sorte que pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut avoir 35 ans. Il n'y a pas de parallélisme ou de rapprochement à faire par rapport à ça. Je crois que c'est une décision qui a été prise, qui a fait l'objet de débats au cours du Forum et les participants ont estimé qu'il fallait ramener cet âge à 40 ans pour permettre à ce qu'on puisse donner la chance. À 40 ans on est jeune donc il n'y a pas de problèmes. J'estime qu'il est fondé qu'on puisse retenir cet âge pour aller dans le sens de ce que la majorité a pu décider au cours de ce Forum".

Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, David Houdeingar, a défendu jeudi l'adoption de la Loi constitutionnelle à l'Assemblée nationale, aux côtés d'autres membres du gouvernement.Il a réagi au débat sur l'âge de candidature à la présidentielle, estimant que 40 ans est conforme à ce qui a été proposé par la majorité des participants au 2ème Forum national inclusif :Selon le ministre David Houdeingar, "à 40 ans on est jeune donc il n'y a pas de problèmes" :Les députés ont adopté jeudi à l'Assemblée nationale, la Loi constitutionnelle portant révision de la Constitution du 4 mai 2018. Ils se sont prononcés à 145 voix pour, 10 contre et zéro abstention. L'âge de candidature à la présidentielle passe de 45 à 40 ans.