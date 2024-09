Tchad : appel à la solidarité et au bon voisinage dans la Tandjile-Ouest

Abdoulaye Moussa Kachallah Robo, ambassadeur de la paix et représentant du Conseil supérieur des affaires islamiques dans la zone Sud, face à la situation de soudure et des inondations, a fait une communication ce jeudi 19 septembre 2024, dans son bureau au Centre Almouhtadi al Islami.



Il s'est adressé à la population de la Tandjile-Ouest en ces termes : « Nous sommes dans une période très difficile, où la population fait face aux inondations. Ce moment les amène à chercher des voix et des moyens pour s'en sortir. C'est difficile certes, mais je demande à toute la population de la Tandjile-Ouest, d'être solidaire, d'éviter les querelles et de promouvoir le bon voisinage. Soutenez les plus faibles. Soutenez vos frères, même si c'est avec un franc pendant cette période difficile. Vous aurez la bénédiction de Dieu. »



Il termine en citant des versets coraniques et bibliques, et appelant les fidèles chrétiens et musulmans à soutenir leur entourage, pendant les moments difficiles.