Tchad : après 7 ans d'attente, 1458 déguerpis reçoivent des parcelles de l'État

Le ministère de l'Aménagement du territoire, du Développement de l'habitat et de l'urbanisme a remis officiellement, en début de semaine, des parcelles à 1458 déguerpis de Ngueli Nord, dans le 9ème arrondissement de N'Djamena.



Le déguerpissement avait eu lieu en décembre 2013 lorsque plusieurs villages ont été rasés pour "raison d'État".



"Le caractère urgent n'a pas permis que certaines formalités d'usage aboutissent", a indiqué le directeur général du ministère de l'Aménagement du territoire, du Développement de l'habitat et de l'urbanisme, Alaina Yacoub Possey.



Trois ans plus tard, un arrêté n° 62 du 12 août 2015 a retenu une liste des déguerpis de Ngueli Nord pouvant bénéficier des terrains sur le site de Sokolo, dans la commune du 9ème arrondissement.



Le président du comité de suivi des dossiers des déguerpis, Djimassel Timothee Santa, s'est félicité de la remise officielle du site aux ayants-droits, après sept ans d'attente.



Selon Alaina Yacoub Possey, directeur général du ministère, 1458 parcelles sont déjà implantées et les documents ont été transmis au guichet unique des affaires foncières pour l'établissement des documents afférents.