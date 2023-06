Tchad : après Masra, Yaya Dillo

C'est un secret de polichinelle. Yaya Dillo hante permanemment la transition tel Masra Succès dont il regrette l'absence. L'ancien maquisard ôtait déjà le sommeil à Déby père au point où peu avant les élections d'avril 2021, ce dernier a envoyé quasiment un contingent encercler son domicile, prétextant son refus de répondre à une convocation judiciaire.



Conséquence, la mère du cousin du président Déby a trouvé la mort. Le décès de la génitrice de Yaya Dillo est loin d'entamer son hostilité au régime. Cette mort et le départ du cauchemardesque Masra Succès ont regaillardi le maquisard. Il est l'un des rares chefs de partis politiques de l'opposition à résider au Tchad malgré l'épée de Damoclès qui planait après la manifestation du 20 octobre. Mieux, Yaya Dillo a régulièrement vilipendé via les réseaux sociaux et les sorties médiatiques, la transition. Dès lors, l'opposant est dans le collimateur de la junte conformément à sa politique d'isolement ou de musellement de l'opposition.



Ne possédant aucune preuve convaincante contre lui pour l'inculper dans "un faux procès" ( il s'en est enorgueilli à la dernière interview accordée à Alwihda), il faut en attendant rendre sa vie infernale.



En quoi lui ravir un terrain participe à la "refondation" d'un État déjà moribond? Prétextant un autre refus, celui de quitter cette fois-ci un domaine de l'État, Mahamat Déby comme son géniteur, a envoyé des militaires pour l'en expulser. La junte a réussi son pari car Dillo est parti du domaine de l'État. Toutefois, il faut s'attendre à d'autres bras de fer tellement chaque partie se montre obstinée.