Tchad : après des années d'absence, Padjiray annonce un retour sur scène

Amidou Serge, l'un des membres du groupe, souligne qu'après sept ans d'absence sur la scène musicale, suite au décès d'un des leurs en la personne de Koudji Ngassama alias La Rage, Padjiray annonce son retour pour immortaliser le groupe et assurer la relève avec des jeunes ayant intégré le groupe.



Le groupe Padjiray chante en plusieurs langues du Tchad. Il chante pour combattre la misère, la violence et sensibilise pour la cohabitation pacifique. Padjiray propose une nouvelle approche de la musique rap, avec de la percussion finement dosée et d'une technique de chant très particulière.



Cette collaboration vocale est notamment utilisée par les N'do Bayan, un rythme tchadien à cette base rythmique qui donne un son universel. Padjiray c'est un mélange harmonieux des traditions, une fusion de culture, une vision moderne.



Le groupe a, à son actif, deux albums sur le marché. Le premier intitulé "Salamalekoum" sorti en 2005 et le second "Choukrane" sorti en 2009. Lauréat du festival Ndjam-Vi en 2008, Padjiray a participé à plusieurs festivals nationaux et internationaux.



Il a prévu un grand concert vendredi 17 décembre 2021 au Concept Bar.