Tchad : arrestation de deux couples qui célébraient leurs mariages avec des armes

Les services de sécurité ont procédé samedi soir dans la ville de N'Djamena à l'arrestation de deux couples nouvellement mariés, à bord de quatre véhicules et détenant trois armes à feu.



En dépit du communiqué n°085 et de l'arrêté n°09 du 13 Juillet 2021 portant interdiction des tirs d'armes à feu pendant les cérémonies civiles, ces deux couples ont allègrement foulé aux pieds ces dispositifs en procédant aux tirs d'armes à feu, perturbant ainsi la quiétude de la population riveraine.



"À partir d’aujourd’hui, les couples qui préfèrent célébrer leurs mariages ont deux choix : faire des tirs de jouissances et passer des nuits de noces en prison ou célébrer sans tirer un coup de feu et passer leurs nuits de noces dans un hôtel ou encore tranquillement chez eux", informe la direction générale de la police nationale.



Les services de sécurité rappellent une fois de plus aux personnes qui s'adonnent à ces pratiques moyenâgeuses de revoir leurs manières de célébrer les mariages au risque de passer leurs nuits de noces entre les mains des forces de l'ordre.



Les services de sécurité rassurent que les deux couples interpellés seront très rapidement remis à la Justice pour que le droit soit appliqué dans toute sa plénitude.