TCHAD

Tchad : art et paix, rencontres inspirantes pour un avenir harmonieux


Alwihda Info | Par Richard Korhassem - 7 Octobre 2025



L'Agence de communication et de culture Fest'Africa International, en collaboration avec ses partenaires, a animé des ateliers de littérature et de théâtre, dénommés Fest'Africa Lel Afe, en faveur de l'atténuation des conflits.

Ces ateliers ont impliqué des élèves de deux établissements : Ibnou Sina et le Lycée Le Réveil. Cette rencontre a eu lieu le mardi 7 octobre 2025 à la Bibliothèque nationale.

Le président de Fest'Africa International, Nocky Djedanoum, a déclaré que c'est la première fois au Tchad qu'une organisation d'une ambassade européenne lance un projet en faveur des écrivains et des artistes, leur apportant un soutien pour sensibiliser la jeunesse à la question de la paix.

Il a salué l'initiative de la GIZ qui a choisi des écrivains et des artistes pour aborder la question de la paix. Selon lui, la majorité des écrivains tchadiens écrit pour la paix, car le Tchad a traversé des décennies de conflits. Il exhorte les élèves à devenir les ambassadeurs de la paix afin de sensibiliser leur génération à cette cause.

Durant deux jours, les écrivains et les artistes échangeront avec les élèves de quatre lycées (Lycée Ibnou Sina, Lycée Le Level, Lycée Descartes et Lycée Agora) autour des œuvres littéraires et théâtrales en faveur de la paix.


