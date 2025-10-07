Alwihda Info
TCHAD

Tchad : assises parlementaires, une délégation du PIPT reçue par le chef de l'Etat


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 7 Octobre 2025



Tchad : assises parlementaires, une délégation du PIPT reçue par le chef de l’Etat
Le président de la République, chef de l’État, Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, a accordé ce matin, une audience à une délégation du Parlement International pour la Tolérance et la Paix (PIPT), conduite par le président de l’Assemblée nationale, Ali Koloutou Tchaïmi.

La délégation est venue rendre compte au chef de l’Etat, des résultats de leurs travaux qui se sont achevés à N’Djamena, avec le choix porté sur le député, Dr Epaïnette Djanrang Sendé du Tchad, pour assurer la présidence en exercice du PIPT, pour un mandat d’un an. N’Djamena a abrité du 06 au 07 octobre, la 13ème Session plénière du Parlement International pour la Tolérance et la Paix.

Les travaux sont placés sous le thème ; « Le Rôle de la Diplomatie Parlementaire dans la Consolidation de la Paix et la Prévention des Conflits en Afrique ». Des parlementaires venus de 32 pays ont pris part activement aux travaux. A l’issue des assises, l’organisation forte de 50 pays membres a porté son choix, sur notre compatriote, le député, Dr Epaïnette Djanrang Sendé, pour assurer la présidence en exercice dudit Parlement pour un mandat d’un an.

Le président de la République, chef de l’État, Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno a salué la désignation du Tchad à la présidence du Parlement International pour la Tolérance et la Paix. Pour lui, c’est une reconnaissance de son engagement en faveur de la paix, de la sécurité et du dialogue.

C’est en brandissant tous, de mouchoirs blancs, en signe de paix que le président de la République, Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno et ses hôtes ont immortalisé les assises de la 13ᵉ Session Plénière du Parlement International pour la Tolérance et la Paix à N’Djamena. Une rencontre qui symbolise également la place croissante du Tchad dans la diplomatie parlementaire internationale.

Le Parlement International pour la Tolérance et la Paix a pour rôle primordiale de promouvoir la valeur de la tolérance et une culture de la paix, tout en luttant contre la discrimination et l’extrémisme à travers ses différentes composantes principales.


