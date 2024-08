TCHAD Tchad : atelier de sensibilisation sur le projet PAEPA SU MR lié au changement climatique à N'Djamena

Alwihda Info | Par Hassan Abderamane - 5 Août 2024



Dans le cadre des activités du Programme d'Approvisionnement en eau potable et Assainissement en milieux semi-urbain et Rural (PAEPA SU MR), le ministère de l'eau et de l'énergie a organisé un atelier d'échanges et de sensibilisation, ce 05 août 2024 à N'Djamena.

C'est le secrétaire général du ministère de l'Eau et de l'Energie, représentant le ministre de l'Eau, Nour Saleh Haggar, qui a présidé la cérémonie d'ouverture de cet atelier. Au cours de cet atelier, une projection d'un documentaire a été faite sur le phénomène du changement climatique, et ses impacts sur l'environnement, ainsi que les conséquences sur la faune, la flore et également sur les infrastructures.



Le coordonnateur du projet PAEPA SU MR, Djamal Abdel Nassir Chérif a, dans son mot de bienvenue, remercié tous les participants ayant pris part à cet atelier. II a ensuite souligné l'importance et le dynamisme qui existent autour des objectifs fixés par le PAEPA SU MR, pour promouvoir la sensibilisation et la communication.



Par ailleurs, il a indiqué que les facteurs tels que la croissance démocratique, le développement inclusif et le changement climatique, ont en évidence les impacts sur les ressources en eau. Le représentant résident de la Banque africaine de développement, Claude N'kodia, a indiqué que l'objectif global du Programme est de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations, en milieux semi-urbain et rural, grâce à l'accès à l'eau potable et à l’assainissement.



Claude N'kodia explique également qu'en investissant dans la construction d'infrastructures sociales et rurales, dans les zones touchées par la fragilité, le Programme contribuera à la construction d'infrastructures, à la construction de sociétés résilientes, à la réduction de l'isolement et des inégalités entre les femmes et les hommes, à la promotion du développement économique inclusif et au renforcement de l'accès aux services sanitaires de base.



Le représentant de la BAD souligne par ailleurs qu'en date du novembre 2023, le Groupe de la BAD a octroyé à la République du Tchad, au titre du pilier 1 de la Facilité d’appui à la Transition (FAT), un don de 22 540 000 000 FCFA, pour la phase 2 dudit Programme.



Le représentant résident de la BAD souligne aussi que, les discussions autour de cet atelier permettront d'identifier tous les goulots d'étranglement qui ont pu retarder l'exécution dans la phase 1, et d'en tirer les enseignements qui faciliteront dans la mise en œuvre de la phase 2.



Le secrétaire général du ministère de l'Eau et de l'Energie, Nour Saleh Haggar a, pour sa part, rappelé que l'accès à l'eau potable de la population tchadienne, tant en milieu urbain que rural, demeure la priorité du gouvernement. C’est pourquoi le gouvernement de la République du Tchad, sous l'impulsion du président de la République, Mahamat Idriss Deby Itno, continue de multiplier les actions avec les divers partenaires afin qu'aucune ville, aucun village, aucun campement, ne soit laissé pour compte.



Le secrétaire général explique que le gouvernement du Tchad, avec l'appui de la Banque africaine de développement (BAD), a mis en place ce vaste Programme d'approvisionnement en eau potable et à l'assainissement, dans le souci d'améliorer les conditions de vie de la population dans cinq 5 provinces du pays, notamment le Tibesti, le Borkou l'Ennedi ouest et les deux Logone.



Nour Saleh Haggar a détaillé également les différents axes de réalisations de ce Programme, en terme d'ouvrage, 53 mini adductions d'eau potable, 4 forages maraîchers, au profit des petites et moyennes entreprises( PME), 135 latrines VIP dans les communes, 4 centres multifonctionnels, 1000 jeunes et femmes sont formés au métier de l'eau, 500 jeunes sont formés et équipés pour le ramassage et concassage des dépôts des roches, 300 jeunes responsables des associations formés et équipés contre le braconnage et la lutte contre la désertification, ainsi que l'acquisition de sept véhicules.



II n'a pas manqué de souligner la construction d'un château d'eau, d'une capacité, allant de 30 à 100 mètres cube, pouvant réduire les difficultés d'accès à l'eau potable dans les cinq provinces.





