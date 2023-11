Tchad : atelier sur l'éducation financière, l'assurance agricole et la gestion des risques climatiques à Doba

La déléguée provinciale de production et de transformation agricole de la province du Logone Oriental a inauguré ce matin, un atelier consacré à l'éducation financière, à l'assurance agricole indicielle et à la gestion communautaire des risques climatiques.



L'Ong ESSED (Éducation Santé Environnement pour le Développement Durable), en partenariat avec le Programme des Nations-Unies pour le Développement (PNUD) et à travers le financement du Fonds Mondial de l'Environnement, forme les représentants des communautés de la province du Logone Oriental à améliorer leurs compétences en matière de gestion des produits agricoles et financière, ainsi qu'à la prévention des aléas climatiques.



Cette initiative vise à aider les communautés à s'organiser pour faire face aux défis rencontrés en milieu rural, notamment en raison des effets négatifs du changement climatique. Pendant trois jours de formation à Doba, dans la province du Logone Oriental, les participants échangeront sur les enjeux liés aux aléas climatiques qui entravent le développement des régions et proposeront des solutions pour lutter contre leurs impacts négatifs.



Lors de la cérémonie d'ouverture, la déléguée provinciale de la production et de transformation agricole, Mme Djelassem née Ouya Odile, a accueilli chaleureusement les participants dans la capitale pétrolière et les a encouragés à participer activement aux discussions, et à poser des questions pour enrichir les débats.



Par la suite, le facilitateur Frédéric Saha, également consultant international, a présenté le programme de l'atelier sur trois jours, avant d'aborder le premier thème, l'éducation financière. Il a expliqué en détail le processus d'élaboration du calendrier saisonnier, mettant en évidence les objectifs à court et à long terme.



De manière pratique et claire, le formateur a illustré les aspects du calendrier saisonnier et la création d'un compte d'exploitation agricole pour aider les producteurs à gérer efficacement leurs cultures. Le 2 novembre 2023, les participants recevront des enseignements approfondis sur l'éducation financière et ses divers aspects.