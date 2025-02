Tchad : attaque armée contre le trésorier de Koundjourou dans le Batha Ouest

Dans la nuit du 4 février 2025, le trésorier de Koundjourou, Oumar Bourham, a été victime d’une attaque armée perpétrée par des coupeurs de route, à 18 km d’Ati, dans le département du Batha Ouest.



L’attaque s’est déroulée lors d’un échange de tirs entre les assaillants et les victimes. Au cours de cette confrontation, le trésorier et son chauffeur ont été grièvement blessés, tout comme l’un des assaillants.



Les forces de défense et de sécurité, alertées, sont rapidement intervenues, et ont capturé l’un des coupeurs de route blessé, en récupérant son véhicule. Une enquête a été ouverte pour élucider les circonstances exactes de l’attaque.



Face à la gravité de ces blessés, les autorités locales ont organisé leur évacuation en urgence par hélicoptère vers N’Djamena, afin qu’ils puissent recevoir des soins appropriés.