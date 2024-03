Tchad : attaque contre le bureau des douanes de Kouri Bougoudi, 3 morts

Le Bureau de douanes de Kouri Bougoudi a été attaqué par des individus lourdement armés non identifiés. L'incident s'est produit ce 30 mars 2024 à 11h55, selon une source douanière contactée par Alwihda Info, et a entraîné la mort de 3 personnes.



Cette attaque s'est produite dans l'extrême nord du Tchad, près de la frontière libyenne, une région où sévissent des trafiquants de drogue, des bandits armés et des groupes rebelles hostiles au pouvoir.