Tchad : attaque de Boko Haram à Tetewa, des militaires tués

Les éléments de Boko Haram ont attaqué ce mardi la localité de Tetewa dans la sous-préfecture de Kanguelan, au sud-ouest de Bol. L'attaque a provoqué la mort de quatre éléments des forces de défense et de sécurité du Tchad et a fait deux blessés.



Six combattants de Boko Haram ont été tués, selon une ONG humanitaire basée au Lac Tchad. Cette même source ajoute que les éléments de Boko Haram auraient réussi à emporter leurs blessés.



Le commandement militaire est déjà sur place pour évaluer les dégâts.