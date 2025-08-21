Cameroun : 10 otages dont un étudiant tchadien libérés par Boko Haram après le paiement d'une rançon, un jeune homme tué

Une rançon de près de 6 millions de F CFA

Les otages libérés

NTOUMBA OKALA Marie Princesse, 15 ans

MBONGO OKALA MARIE LILYS, 18 ans

TANKEU FARELLE MARIE FAUSTINE, 16 ans

FRANÇOISE XAVIER, 20 ans

NGA ALBERT RAPHAËL, 12 ans

MAMADOU ALI, 25 ans

TATA MAMADOU, 24 ans

KELMO LEGENDRE, 34 ans, enseignant tchadien

ALDJIM EMMANUEL, 18 ans, étudiant tchadien

TREZOR TORO, 21 ans

Selon les déclarations des personnes libérées, l'échange a eu lieu après le paiement d'une rançon de plus de 5 890 000 F CFA. Les otages ont été escortés à pied par leurs ravisseurs jusqu'à la frontière avec le Nigeria.Les rescapés ont raconté avoir été détenus dans une forêt profonde, près de la localité de Naba-Forest au Nigeria, où ils ont vu plus d'une centaine de terroristes lourdement armés d'AK-47, vivant avec leurs épouses et leurs enfants.Un des otages, Bryan Jean Bessala, âgé de 19 ans, a été exécuté par ses ravisseurs. C'est le seul de la mère Nga Annie, qui a pu retrouver ses quatre autres enfants.Les dix otages libérés, dont la prise en charge médicale a été assurée à l'infirmerie du Camp Bir Waza, sont :Une enquête est en cours pour faire la lumière sur l'affaire.