Cameroun : 10 otages dont un étudiant tchadien libérés par Boko Haram après le paiement d'une rançon, un jeune homme tué

Une rançon de près de 6 millions de F CFA
Selon les déclarations des personnes libérées, l'échange a eu lieu après le paiement d'une rançon de plus de 5 890 000 F CFA. Les otages ont été escortés à pied par leurs ravisseurs jusqu'à la frontière avec le Nigeria.
Les rescapés ont raconté avoir été détenus dans une forêt profonde, près de la localité de Naba-Forest au Nigeria, où ils ont vu plus d'une centaine de terroristes lourdement armés d'AK-47, vivant avec leurs épouses et leurs enfants.
Un des otages, Bryan Jean Bessala, âgé de 19 ans, a été exécuté par ses ravisseurs. C'est le seul de la mère Nga Annie, qui a pu retrouver ses quatre autres enfants.
Les otages libérés
Les dix otages libérés, dont la prise en charge médicale a été assurée à l'infirmerie du Camp Bir Waza, sont :
- NTOUMBA OKALA Marie Princesse, 15 ans
- MBONGO OKALA MARIE LILYS, 18 ans
- TANKEU FARELLE MARIE FAUSTINE, 16 ans
- FRANÇOISE XAVIER, 20 ans
- NGA ALBERT RAPHAËL, 12 ans
- MAMADOU ALI, 25 ans
- TATA MAMADOU, 24 ans
- KELMO LEGENDRE, 34 ans, enseignant tchadien
- ALDJIM EMMANUEL, 18 ans, étudiant tchadien
- TREZOR TORO, 21 ans