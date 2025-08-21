Alwihda Info
AFRIQUE

Cameroun : 10 otages dont un étudiant tchadien libérés par Boko Haram après le paiement d'une rançon, un jeune homme tué


Alwihda Info | Par - 22 Août 2025


Le gouverneur de la région de l'Extrême-Nord, Bakari Midjawa a annoncé la libération de 10 otages, dont quatre enfants de Mme Nga Annie, qui avaient été enlevés le 13 août 2025 à Zigagué. Un onzième otage a malheureusement été abattu par les ravisseurs. La libération a eu lieu ce 21 août 2025 aux environs de 17h.


Une rançon de près de 6 millions de F CFA

 
Selon les déclarations des personnes libérées, l'échange a eu lieu après le paiement d'une rançon de plus de 5 890 000 F CFA. Les otages ont été escortés à pied par leurs ravisseurs jusqu'à la frontière avec le Nigeria.

 
Les rescapés ont raconté avoir été détenus dans une forêt profonde, près de la localité de Naba-Forest au Nigeria, où ils ont vu plus d'une centaine de terroristes lourdement armés d'AK-47, vivant avec leurs épouses et leurs enfants.

 
Un des otages, Bryan Jean Bessala, âgé de 19 ans, a été exécuté par ses ravisseurs. C'est le seul de la mère Nga Annie, qui a pu retrouver ses quatre autres enfants.
 

Les otages libérés

 
Les dix otages libérés, dont la prise en charge médicale a été assurée à l'infirmerie du Camp Bir Waza, sont :
  • NTOUMBA OKALA Marie Princesse, 15 ans
  • MBONGO OKALA MARIE LILYS, 18 ans
  • TANKEU FARELLE MARIE FAUSTINE, 16 ans
  • FRANÇOISE XAVIER, 20 ans
  • NGA ALBERT RAPHAËL, 12 ans
  • MAMADOU ALI, 25 ans
  • TATA MAMADOU, 24 ans
  • KELMO LEGENDRE, 34 ans, enseignant tchadien
  • ALDJIM EMMANUEL, 18 ans, étudiant tchadien
  • TREZOR TORO, 21 ans
Une enquête est en cours pour faire la lumière sur l'affaire.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


