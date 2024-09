Tchad : au Batha, aide humanitaire pour les victimes des inondations

Le coordinateur national du bureau de soutien Éléphant Géant, Adoum Alkhali Adoum Salamat, également PDG de l'entreprise SADNA, a offert des vivres aux personnes vulnérables touchées par les inondations dans la province du Batha.



Ce don a été réceptionné ce mardi 24 septembre 2024, par le gouverneur de la province, le général de division Ahmat Goukouni Mourali, dans les locaux de la commune d'Ati.



La province du Batha, comme d'autres régions du pays, a été gravement affectée par les inondations, laissant de nombreux habitants sans abri. Pour atténuer les souffrances des sinistrés, le don comprend 100 sacs de riz, 100 sacs de sucre et 100 colis de macaroni.



Le maire d'Ati, Abakar Moussa Kaïdallah, a salué cette initiative louable, soulignant son importance pour les victimes. Il a également remercié Adoum Alkhali Adoum Salamat, pour son soutien continu à la population de la province, en particulier aux jeunes.



Lors de son allocution, le représentant du coordinateur national, Abdelaziz Abdelkrim, a précisé que cette aide s'inscrit dans le cadre des efforts constants pour soulager les victimes. Et il a lancé un appel à d'autres donateurs pour soutenir ceux qui sont en difficulté.



Cette initiative fait écho à l'appel du gouvernement tchadien, pour une aide humanitaire aux victimes d'inondations à travers le pays. En recevant ce don, le gouverneur Ahmat Goukouni Mourali a remercié, au nom de la population, le coordinateur pour ce geste humanitaire, et a instruit le comité provincial de gestion de crise à procéder à une répartition équitable de l'aide.