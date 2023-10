Tchad : au Batha, des communautés s’engagent pour la paix avec un accord de règlement de conflit

Animée par une détermination ferme à mettre un terme à cette recrudescence des conflits dans la province, la délégation a rencontré les deux communautés concernées pour examiner les faits et trouver des solutions durables pour restaurer l'harmonie entre elles.



En présence d'environ une centaine de personnes, représentant les familles endeuillées qui ont exposé les détails du conflit, un procès-verbal de règlement définitif de ce conflit a été établi pour servir de base légale à cette démarche.



S'en est suivie la signature d'un accord de paix entre les deux communautés, accompagnée de la prestation du serment sur le livre saint.



Désormais, les représentants des deux communautés s'engagent à maintenir la paix comme priorité absolue. Le respect et l'application des termes de cet accord de paix sont considérés comme essentiels, et des recommandations ont été adressées aux autorités compétentes ainsi qu'aux chefferies traditionnelles pour garantir le respect de ce document.



Le conseiller spécial du chef de l'État, Mahamat Saleh Abdeldjalil, qui était également le chef de la mission, a souligné que les conflits intercommunautaires peuvent avoir un impact négatif sur les processus politiques et la stabilité nationale. La délégation a appelé les sages des localités d'Am-hadjelid et d'Abkorno à impliquer la jeunesse dans la recherche de solutions durables. Le conseiller spécial a assuré la population présente que leurs préoccupations seraient fidèlement transmises au chef de l'État, artisan de la paix sociale.



Le gouverneur de la province du Batha, le Général de division Ahmat Goukouni Mourali, a encouragé les communautés à considérer désormais leur relation comme un partenariat pour la résolution des conflits, plutôt que comme une confrontation. Cette approche de partenariat favorisera les échanges entre elles.



Le gouverneur a également souligné l'importance de comprendre la source du conflit, sa nature, les personnalités impliquées et leurs enjeux pour parvenir à une résolution efficace. Il a appelé les parties à faire preuve de modération et à ne pas exagérer les faits, distinguant clairement les faits objectifs des jugements subjectifs.



Enfin, il est essentiel que les deux parties restent engagées dans le processus de règlement du conflit, évitant toute forme de vexation ou de frustration qui pourrait nuire à la négociation.