Tchad : au Batha, journée d'information des confessions religieuses sur le projet SWEDD

L'objectif de cette rencontre est d'expliquer aux leaders religieux, la vision et les cibles du Projet SWEDD, dérouler les principales thématiques du projet, leurs mécanismes d'intervention et les résultats attendus. Il s’agit également de susciter l'engagement des leaders religieux à accompagner le projet par des actions sensibilisation de leurs fidèles.



Au total, 45 leaders religieux, venus de six départements que compte la province du Batha, seront formés pour maintenir la dynamique entre le leaders religieux autour des actions du projet.



Président de la plateforme de confessions de religieux, le pasteur Esaïe Mbaidjim, a souligné que le projet SWEDD a pour objectif d'améliorer l'autonomisation des femmes et des adolescents, permettre d'accéder plus facilement aux services de santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile et nutritionnelle, et d'accroître la génération et le partage de connaissances.



En ouvrant les travaux, le maire de la ville d'Ati, Abakar Moussa Kaïdallah invite les différentes confessions religieuses d'être attentives aux différentes interventions, en vue de permettre de mieux appréhender les thématiques du projet, et de faire la restitution aux fidèles respectifs.