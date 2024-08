Tchad : au Batha, l’ONAPE accorde des crédits agricoles à 2 239 producteurs

L’Office national pour la promotion de l’emploi (ONAPE) a accordé un financement de 32 millions de FCFA aux 16 cantons de la province du Batha, pour les crédits agricoles, au profit de 2 239 producteurs (groupements, associations et individus), ce mardi 27 août 2024. La cérémonie a été présidée par le gouverneur de la province du Batha.



Pour assurer une émergence socioéconomique de la population qui a toujours été une priorité pour les plus hautes autorités, l'ONAPE, outil clé du gouvernement, continue sans cesse à répondre positivement aux sollicitations des populations à cet effet, notamment à travers la concrétisation des financements de plusieurs phases de crédits agricoles et autres appuis.



Cette phase sera un soulagement pour les producteurs qui ont connu une campagne 2023-2024 désastreuse, et ayant un impact négatif sur tous les plans. Dans son allocution, le chef de bureau de l'ONAPE, Mahamat Haroun Mahamat a souligné que le programme crédit agricole est créé par l'Office national pour la promotion de l'emploi. Il a été mis œuvre au cours de l'année 2023 dans le Batha.



« S'inscrivant dans le programme de redynamisation de l'Office, pour créer de l'emploi aux jeunes dans les milieux ruraux, accroitre leur productivité, réduire le chômage et de décourager la pratique usurière en milieu rural. Il apparait comme une solution pour décourager l'exode rural, et améliorer les conditions de vie dans les ménages » a-t-il rappelé.



Selon Mahamat Haroun Mahamat, cette année, l'ONAPE a ainsi accordé 32 millions de FCFA, contrairement à l'année dernière, avec 11 450 000 FCFA pour 06 cantons. Les six cantons ont soldé leurs crédits à 100%, ce qui a motivé l'augmentation de l'enveloppe de cette année.



Lançant officiellement la cérémonie de financement, le gouverneur de la province du Batha, le général de division Ahmat Goukouni Mourali a rappelé que ce financement constitue une étape importante de lutte contre l'insécurité alimentaire, et les flambées des prix des aliments de première nécessité sur les marchés, s'inscrit aussi dans la logique de soutien du secteur rural et est en effet, une preuve manifeste de la mise en œuvre de l'Office national pour la promotion de l'emploi au Batha.



Ceci matérialise naturellement la détermination du gouvernement du Tchad, sous la clairvoyance de Mahamat Idriss Deby Itno, président de la République, chef de l'État, qui a accordé une attention particulière à l'épanouissement du secteur de l'agriculture de notre pays, pilier intarissable de l’économie et de l’alimentation, en considérant prioritaires les actions initiées dans ces domaines.



Pour finir, le gouverneur Ahmat Goukouni Mourali a saisi l'occasion pour adresser, au nom de ses collègues du Guéra et du Salamat, et à son nom, pour remercier l'ONAPE et ses partenaires, pour leur appui multiforme dans le Batha.