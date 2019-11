Tchad : au Batha, l'exode rural et l'émigration clandestine "vident les villes et villages"

Le préfet du département de Batha Ouest, Fatimé Boukar Kosseï, le sous-préfet d'Ati rurale, le maire de la commune d'Ati, Abakar Moussa Kaïdallah et des responsables militaires se sont rendus mercredi à Lamka, localité située à 17 km à l'ouest d'Ati.



Le préfet a animé un meeting populaire visant à sensibiliser la population sur l'importance de la scolarisation des enfants.



Fatimé Boukar Kosseï a appelé les parents à envoyer massivement les enfants à l'école et plus particulièrement les filles.



"Nous devons scolariser tous nos enfants pour avoir un taux élevé d'alphabétisation dans le Batha", a indiqué le préfet.



Elle a évoqué également le cas de l'exode rural et l'émigration clandestine qui "vident nos villes et villages de ses bras valides que sont les jeunes. Par conséquent, le développement devient hypothétique."



"Les plus hautes autorités de la République n'ont pas lésiné sur les moyens pour rendre effectif les recommandations phares du forum national inclusif, notamment la prise de conscience à tous les niveaux", a ajouté le préfet.



Le préfet a profité du déplacement pour visiter le centre de santé de Lamka et l'école primaire.



À l'école, la délégation a constaté le manque d'élèves, car aucun enfant ne s'est encore inscrit. "C'est quelque chose d'inadmissible, le chef du village et les parents doivent prendre leurs responsabilités et rattraper l'année scolaire", a indiqué le préfet.