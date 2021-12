Tchad : au Borkou, des bâtiments offerts en appui à l'éducation et la santé

Le secrétaire général de la province du Borkou, Pargue Dieudonné Jacques, a remis officiellement les clés des bâtiments construits par Humanité & inclusion (HI) au profit de la population de Mardagay.



Cette remise des clés de ce bâtiment de quatre pièces et d'un autre bâtiment vient en appui à l'école primaire de Mardagay et au district sanitaire de Mardagay.



Remettant officiellement les clés, le secrétaire général de la province du Borkou, représentant le gouverneur, a remercié le bienfaiteur pour ses multiples actions au profit de la population du Borkou.



Pargue Dieudonné Jacques a invité d'autres organismes à appuyer les zones reculées. Il a demandé aux responsables de ces établissements administratifs de veiller sur cette donation.