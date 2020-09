Tchad : au Borkou, les femmes s'autonomisent grâce à l'agriculture

À Faya, des femmes battantes, membres du groupement dénommé "Goyave", ont à leur disposition un hectare de jardin qui produit des légumes et des dattes. Cette démarche s'inscrit dans le cadre de l'insertion de la femme tchadienne dans la vie active et pour son autonomisation.



La présidente du l'antenne provinciale du CELIAF du Borkou a rendu visite aux membres du groupement à l'occasion de la récolte. Elle a donné des conseils et constaté les difficultés auxquelles se heurtent ces femmes.



Après un long échange sur les facteurs pouvant porter handicap à l'épanouissement de la femme, la présidente du groupement "Goyave", Fatimé Issa Abderahim s'est dit très reconnaissante et consciente de l'intérêt capital porté au secteur agricole.



Les membres du groupement s'investissent pour labourer la terre, afin de générer des revenus via ces activités. Ils espèrent toutefois un renforcement en formations et équipements.



Zenaba Idriss, présidente de l'antenne provinciale de la CELIAF du Borkou, exhorte les partenaires à donner un coup de pouce pour permettre d'intensifier les activités.