Tchad : au Borkou, une mission du PRAPS et de l’ANATS pour enrôler les éleveurs pasteurs

Après l’Ennedi Est et l’Ennedi Ouest, une mission du ministère de l’Élevage et de la Production animale, à travers le Projet régional d’appui au pastoralisme au Sahel (PRAPS), et avec l’appui technique de l’ANATS, est arrivée ce matin dans le département d’Oumchaloba, dans la province du Borkou.



Cette mission est conduite par le directeur adjoint de l’Organisation des formations professionnelles et de la vulgarisation. Elle vise à enrôler les éleveurs pasteurs, femmes, hommes et enfants, issus des différents fericks, villages et campements des deux départements concernés, à savoir Oumchaloba et Kouba Olanga, dans la province du Borkou.



Cette opération s’inscrit dans le cadre du renforcement des capacités des communautés pastorales et de l’amélioration de leurs conditions de production et de vie.