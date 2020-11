TCHAD Tchad : au Forum, les personnes handicapées expriment leur colère et réclament un ministère dédié

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 1 Novembre 2020









"Le premier forum, nous n'avons rien vu sur les handicapées dans le document. Cette fois-ci nous avons des résolutions", explique Menodji Denise qui déplore les souffrances des femmes handicapées.



Elle demande la promotion de l'éducation des personnes handicapées, notamment les filles, tout en prenant en charge les enseignants et élèves ayant des déficiences auditives pour leur intégration à la Fonction publique. Menodji Denise souhaite entre autres un appui à l'autonomisation de la femme handicapée, l'élaboration d'un programme national sur la question du handicap afin de prendre en compte leurs préoccupations, et l'appui aux personnes handicapées du monde rural.



La présidente du présidium Mariam Mahamat Nour estime que ces propositions sont "très pertinentes".



Pour sa part, Galmaye Moussa dénonce une certaine forme d'hypocrisie : "Quand il s'agit de droits, au ministère de la Femme, ils reviennent toujours vers les femmes et les enfants. Quand il est question de la charité, l'on fait appel aux personnes handicapées (...) pour leur distribuer des morceaux de viande, de sucre. Qui vous a dit que les personnes handicapées ont faim ?"



Selon lui, en matière d'emploi, il faut un quota dans les fonctions nominatives et électives pour responsabiliser les personnes handicapées. Aussi, Galmaye Moussa demande aux autorités de protéger les journalistes car, selon lui, ils sont parmi les seuls à plaider leur sort.



Un autre intervenant, M. Severin, avance des "propositions concrètes" : la création d'un département ministériel en charge de la question du handicap géré par les personnes handicapées et pour les personnes handicapées. Il déplore au passage la perception des personnes handicapées au sein de la société : "Toute la population tchadienne résume les personnes handicapées à ces personnes qui sont toujours assistées. Nous sommes d'une nouvelle génération de personnes handicapées et gardez vos aumônes à ceux qui en ont besoin. Il faut que cela soit bien clair dans vos esprits. Quand c'est le moment de faire des aumônes, vous cherchez les personnes handicapées, mais quand il est question de leur donner des possibilités pour qu'eux aussi ils puissent s'affirmer, contribuer au renforcement de la démocratie ou du développement, elles sont mises à côté. Nous ne sommes pas là pour ça (...) Nous sommes des acteurs de développement et pas les consommateurs de vos aumônes" (...) Quand c'est le Ramadan, on cherche des personnes pour leur donner des petites enveloppes de 100 Francs, 200 Francs. Est-ce que nous sommes là pour ça ? Donnez-nous la place qui nous revient".

Dr. Djiddi Ali Sougoudi, secrétaire d'État à la Santé publique et à la Solidarité nationale, a également plaidé le sort des personnes handicapées. "Il ne faut pas croire que les handicapés ce sont seulement ceux qui n'ont pas de membres. Il y a les malentendants, les malvoyants, etc", dit-il, tout en déplorant leur absence aux assises. Des représentants de personnes handicapées ont formulé dimanche une série de recommandations aux assises du 2ème Forum national inclusif. Ils souhaitent notamment la création d'un département ministériel avec un portefeuille qui leur est dédié."Le premier forum, nous n'avons rien vu sur les handicapées dans le document. Cette fois-ci nous avons des résolutions", explique Menodji Denise qui déplore les souffrances des femmes handicapées.Elle demande la promotion de l'éducation des personnes handicapées, notamment les filles, tout en prenant en charge les enseignants et élèves ayant des déficiences auditives pour leur intégration à la Fonction publique. Menodji Denise souhaite entre autres un appui à l'autonomisation de la femme handicapée, l'élaboration d'un programme national sur la question du handicap afin de prendre en compte leurs préoccupations, et l'appui aux personnes handicapées du monde rural.La présidente du présidium Mariam Mahamat Nour estime que ces propositions sont "très pertinentes".Pour sa part, Galmaye Moussa dénonce une certaine forme d'hypocrisie :Selon lui, en matière d'emploi, il faut un quota dans les fonctions nominatives et électives pour responsabiliser les personnes handicapées. Aussi, Galmaye Moussa demande aux autorités de protéger les journalistes car, selon lui, ils sont parmi les seuls à plaider leur sort.Un autre intervenant, M. Severin, avance des "propositions concrètes" : la création d'un département ministériel en charge de la question du handicap géré par les personnes handicapées et pour les personnes handicapées. Il déplore au passage la perception des personnes handicapées au sein de la société :Dr. Djiddi Ali Sougoudi, secrétaire d'État à la Santé publique et à la Solidarité nationale, a également plaidé le sort des personnes handicapées. "Il ne faut pas croire que les handicapés ce sont seulement ceux qui n'ont pas de membres. Il y a les malentendants, les malvoyants, etc", dit-il, tout en déplorant leur absence aux assises.





Dans la même rubrique : < > Tchad : "notre forum a réussi", se félicite Mahamat Zene Bada Tchad : "la Diya est une escroquerie", dénonce Dr. Djiddi Ali Sougoudi Tchad : Forum inclusif, une proposition pour faire sauter la limite de deux mandats présidentiels Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)