Tchad : au Guera, des jeunes estiment que leurs localités sont marginalisées depuis 32 ans

Ce samedi 19 novembre 2022, les jeunes des départements de Garada et du Barh Signaka, venues accueillir le président de la transition à Mongo, ont trouvé l'occasion pour exprimer leur mécontentement car ils estiment être marginalisés et oubliés par les autorités depuis 32 décennies.



Pour eux, ils ne sont ni contre le président de la transition, ni contre sa politique, raison pour laquelle ils ont effectué le déplacement de plus 200 km pour venir l'accueillir joyeusement.



En cette circonstance, ils profitent pour exposer les difficultés que leurs localités respectives rencontrent depuis plusieurs décennies. Aussi, ils estiment qu'il n'est pas normal que les départements qui représentent la grande partie du territoire du Guera soient totalement exclus du CNT et du Gouvernement.