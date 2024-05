Tchad : au Guéra, la responsabilité du journaliste au centre des discussions entre le préfet et la presse

Le préfet du département du Guéra, Salhadine Ahmat Mahamat, a reçu dans sa résidence, ce jeudi, 09 mai 2024, les journalistes et correspondants provinciaux. Ces derniers appartiennent aux différentes catégories de presse exerçant dans la région du Guéra.



Au centre des discussions, les activités menées et la responsabilité sociale du journaliste. À l’entame de ses propos, le préfet s’est attelé sur l’influence et le pouvoir de la parole.



Pour lui, le mot peut tuer. Il a rappelé au professionnalisme les journalistes dans l’exercice de leur profession, car c’est un métier noble, exigeant et ingrat. Salhadine Ahmat Mahamat a insisté sur l’éthique et la déontologie, nécessitant le respect de la dignité humaine et un minimum d’esprit critique, en évitant de véhiculer des informations erronées, susceptibles de porter préjudice à l’auteur.



Il a montré sa volonté et sa disponibilité permanente à accompagner les hommes de médias, dans le cadre de leurs activités respectives. Les journalistes se sont relayés pour relever quelques points, notamment leur traitement avec respect dans le travail, le partage d’informations, le renforcement de la collaboration, etc.



Cette rencontre marque également une avancée importante vers la création d’un cadre qui doit réunir tous les journalistes locaux.