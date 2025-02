Tchad : au Guera, le parcours inspirant d'Oudah Soumaine, un jeune homme aux multiples talents

Dans les rues poussiéreuses de Mongo, une silhouette familière se déplace avec détermination. Oudah Soumaine, le benjamin de la radio communautaire de Mongo, incarne parfaitement cette jeunesse tchadienne résolue à prendre son destin en main, quelles que soient les difficultés. Son parcours est aussi varié qu'impressionnant.



Étudiant assidu, Oudah a toujours accordé une importance capitale à l'éducation, persuadé qu'elle constitue le socle de tout avenir prometteur. Mais son ambition l'a rapidement poussé à explorer d'autres horizons. L'agriculture fut l'une de ses premières expériences professionnelles, lui permettant de comprendre les défis auxquels font face les cultivateurs de sa région.



Puis, animé par un profond sens du devoir, il rejoignit les rangs de l'armée, où sa discipline et son courage furent remarqués. Sa curiosité naturelle et son désir de donner une voix à sa communauté l'ont ensuite conduit vers le journalisme.



À la Radio communautaire de Mongo, il s'est révélé être un communicateur talentueux, sensible aux préoccupations locales et déterminé à faire entendre les voix des plus vulnérables. Soucieux d'acquérir des compétences techniques, Oudah s'est également formé à la mécanique moto, travaillant dans un garage où sa rigueur et sa capacité d'apprentissage lui ont valu le respect de ses pairs.



Très impliqué auprès de la jeunesse locale, il n'a jamais cessé d'encourager ses cadets à faire preuve d'initiative et de créativité pour surmonter les obstacles. Aujourd'hui, face à la pénurie d'eau qui frappe durement les quartiers Djokhane, Albahreine et Darassalam, dans la ville de Mongo, Oudah a une fois de plus répondu présent.



Il s'est reconverti en transporteur d'eau, assurant un service vital pour les habitants privés de cette ressource essentielle. Ce jeune homme polyvalent incarne parfaitement l'esprit d'adaptabilité et de résilience. À travers ses multiples expériences, il démontre qu'aucun travail honnête n'est dégradant, lorsqu'il s'agit de servir sa communauté et de construire son avenir.



Avec beaucoup de courage à toi, Oudah Soumaine inspire, à travers sa détermination et sa polyvalence qui sont des atouts précieux pour affronter les défis de notre temps.