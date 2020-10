Tchad : au Guéra, plaidoyer de la ministre de la Femme contre le mariage des enfants et la mutilation génitale

Au Guéra, la ministre de la Femme et de la Protection de la petite enfance, Amina Priscille Longoh, a organisé samedi une rencontre de sensibilisation dans le cadre de la lutte contre le mariage des enfants et la mutilation génitale féminine.



La rencontre a eu lieu en présence du gouverneur de la province du Guéra, Dago Yacoub, des associations et des groupements féminins de la province.



Dans son mot de bienvenue, le gouverneur a exhorté la population à s'engager dans la lutte contre le mariage des enfants et la mutilation génitale féminine.



La ministre Amina Priscille Longoh a paris la parole en expliquant de long en large les conséquences du mariage des enfants et de la mutilation génitale féminine. Elle a remis du matériel de production de produits locaux aux associations et groupements féminins du Guéra.