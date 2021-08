Tchad : au Guera, un diagnostic communautaire pour réduire la malnutrition infantile

Un atelier de restitution du diagnostic communautaire a été ouvert jeudi à Mongo. À cette occasion, des motos ont été remises aux promoteurs de l’Alliance sahélienne de recherches appliquées pour le développement durable (ASRADD), pour le suivi des activités dans le cadre du projet Paquet de services intégrés et multisectoriels (PASIM) appuyé par l'UNICEF. Le coordinateur de l'ONG ASRADD, Mahamat Mala, a indiqué que le projet fait l'objet d'une étude pour la contribution du FCDO (gouvernement anglais) à la réponse humanitaire de 2020 et 2021 dans le Sahel.



Le gouverneur de la province du Guéra, Sougour Mahamat Galma, a exhorté à maintenir l'élan pour réaliser des résultats plus probants dans l'accomplissement de leur noble mission. L'objectif général du projet est de réduire la prévalence de l'émaciation chez les enfants de 6 à 24 mois (correspondant à un pic de prévalence), en intégrant plusieurs approches. « Ce projet répond parfaitement aux soucis majeurs des autorités qui placent le couple mère-enfant au cœur de la politique nationale de santé », selon Sougour Mahamat Galma.



Le projet intègre la dotation en moyens roulants pour faciliter le déplacement des promoteurs dans le suivi des activités communautaires, et pour encourager ceux-ci pour leurs efforts et leur volonté à se mettre au service de leur communauté. Ainsi, pour cette dotation en motos, il est conseillé aux différents promoteurs d'en faire bon usage. Il est recommandé d'étendre le projet dans toute la province du Guera à partir de 2022.