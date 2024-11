Tchad : au Hadjer-Lamis, des coupeurs de route attaquent un convoi de commerçants sur l'axe Tourba-Massakory

Hier, lundi 4 novembre 2024, un groupe des coupeurs de route, à bord d'une moto, a attaqué une voiture de commerçants de Tourba, se rendant au marché de Moussoro, chef-lieu de la province du Bahr El-Gazel.



L'attaque a eu lieu précisément entre le village de Kamerom, dans la sous-préfecture de Massakory, et la ville de Massakory, chef-lieu de la province de Hadjer-Lamis. Selon les témoignages, l'attaque n'a fait aucune perte en vie humaine, ni de blessé, mais les assaillants, après avoir braqué leurs armes sur les passagers, ont emporté une somme de plus 3 millions de Fcfa.



La population de Hadjer-Lamis, et celle population de Tourba en particulier, est exposée régulièrement au phénomène de l'insécurité, lié aux attaques sans cesse des coupeurs de route.



Cette autre attaque des intervient quelques jours après celle qui a eu lieu fin septembre 2024, sur le tronçon Tourba-N'Djamena, et qui avait coûté la vie à un officier supérieur de l'armée tchadienne et son fils. Les autorités locales et centrales sont invitées à renforcer la sécurité, afin de protéger les personnes et leurs biens.