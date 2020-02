Tchad : au Hadjer Lamis, le vent et la brume affectent la population et l'économie

Le vent accompagné de la brume de poussière et le froid ont élus domicile à Massakory depuis quelques jours, entrainant une répercussion négative sur la population, sa santé et l’économie.



Le vent accompagné d’une brume de poussière et du froid sont des phénomènes naturels dus au changement climatique. Cependant, le processus de formation de la brume est identique à celui des nuages et du brouillard. Il résulte du refroidissement d’un volume d’air jusqu’à la condensation d’une partie de sa vapeur d’eau ou par ajout de vapeur d’eau pour atteindre sa maturation. Ces phénomènes ont des répercutions négatives sur la santé de la population et l’économie.



Un tour dans la ville de Massakory, l’on regard des personnes masquées avec des turbans, caches-nez, boubous ou bonnets pour se protéger contre le vent et la brume de poussière. De grands axes et ruelles de la ville de Massakory, l’on constate moins de circulation, peu de marchandises sur les marchés, tandis que même les animaux ne résistent pas au vent et à la brume.



Interrogé, le délégué des commerçants dans la ville de Massakory Abakar Ali Moutai souligne que le vent et la brume de poussière ont une répercution négative sur les recettes des commerçants.



"Depuis trois jours, certains commerçants peinent à trouver leur ration alimentaire dû à l’ouverture des marchés assez tard, vers 10h à 11h et à la fermeture très tôt vers 16h à 17h. Peu de clients viennent au marché", conclut-il.