Tchad : au Kanem Sud, inauguration d'un château d'eau dans le village Bocherome

Ce mercredi 17 juillet 2024, le préfet du département du Kanem Sud, Fougou Alifa Zezerti, a présidé officiellement l'inauguration d'un château d'eau au village Bacherome 1, à environ 20 km au Sud de Mondo.



C'est l'œuvre de la Fondation Kingdom of Saudi (Centre du Roi Solman pour le secours et l'action humanitaire).



Au total, cinq villages ont bénéficié de ce don, à savoir Bacherome 1, Bacherome 2, Tomoute, Bongoreï 1 et Allaboursari, et c'est un projet qui est estimé à des millions de FCFA. Inaugurant le château, le préfet du département du Kanem Sud, Fougou Alifa Zezerti, a tout d'abord remercié le Centre du Roi Solman, pour le secours et l'action humanitaire, à travers ce geste salvateur qui est important, pour la population de sa circonscription.



Pour lui, l'accès à l'eau potable est une priorité du gouvernement et ses partenaires. Au nom des l'administration centrale, le premier magistrat du département du Kanem Sud, Fougou Alifa Zezerti demande à la Fondation de continuer à faire ce type de gestes qui sont importants et bénéfiques.



Il a enfin ajouté que donner de l'eau, c'est sauver la vie, car l'eau c'est la vie. Enfin, ces ouvrages hydrauliques sont équipés par des panneaux solaires et des châteaux de 50 fûts.