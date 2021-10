Tchad : au Kanem, la mission du CODNI rencontre les forces vives

La mission conduite par Abel Delpoua Sewa a pour objectif de rencontrer toutes les forces vives de la province du Kanem, pour la préparation du dialogue national inclusif. Cette rencontre a eu lieu au gouvernorat du Kanem, en présence du secrétaire général de la province du Kanem, Satadjim Succès Noël et des représentants des partis politiques, de la société civile, des autorités administratives, civiles, militaires et traditionnelles.



Dans son mot d'ouverture, le secrétaire général de la province du Kanem Satadjim Succès Noël a souhaité la bienvenue à la délégation. Il rappelle que le Conseil Militaire de Transition a publié le 21 avril 2021 une charte de transition, nommé un Premier ministre le 26 avril 2021 et un gouvernement de transition le 02 mai 2021.

Dans une adresse à la nation le 27 avril 2021, le CMT a annoncé l'organisation d'un dialogue national inclusif qu'il conçoit comme « un grand moment d'évaluation et de propositions ». Sur ce, le secrétaire général de la province du Kanem a procédé à l'ouverture de l'atelier de concertation de trois jours, pour une réflexion collective en vue de parvenir à des solutions concertées aux problèmes multiformes.



Quant au chef de mission, Abel Delpoua Sewa, il a demandé aux participants d'observer une minute de silence en la mémoire du Maréchal Idriss Deby Itno tombé sur le champ d'honneur. Il a adressé ses félicitations pour la qualité de l'accueil dont l'équipe de la mission a fait montre. Il saisit cette opportunité pour demander à tout le monde, sans distinction aucune, à participer à ces différentes consultations axées sur plusieurs thématiques qui feront l'objet le moment venu, de cette retrouvaille entre les enfants de Toumai.