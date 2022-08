Tchad : au Kanem, les citoyens vont bénéficier d’une assistance alimentaire grâce au PAM

C'est le village Boulatoukouli qui a été choisi pour le lancement officiel de l'activité, ce 2 août 2022, localité située à 18 km de Mao, au Nord-Ouest. Ceci en présence des autorités, administratives, militaires, traditionnelles et des représentants des ONG et associations, avec à leur tête, le gouverneur de la province du Kanem, le général Ousman Brahim Djouma.



Ali Abakar Oumar, représentant de l’ONG ASRADD (Alliance Sahélienne de la Recherche Appliquée pour le Développement), indique que son institution, avec l’appui financier et technique du PAM, entend assister dans les quatre départements du Kanem, à savoir le Kanem Centre, le Kanem Ouest, le Kanem Est et le Nord Kanem, au profit de 81 912 bénéficiaires avec une assistance alimentaire, et 2 050 femmes enceintes et allaitantes, ainsi que 3 768 enfants de 6 à 23 mois pour la prévention de la malnutrition.



Selon le chef de bureau PAM de Mao, Jean Baptiste Bigirimana, l’objectif est d’atténuer les effets négatifs de la période de soudure, sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages pour prévenir la détérioration de la situation nutritionnelle chez les enfants de moins de 2 ans et les femmes enceintes et allaitantes vivant au sein des ménages pauvres et très pauvres.



Le gouverneur du Kanem, le général Ousman Brahim Djouma, a reconnu que la province a été pendant longtemps déclarée en phase de crise alimentaire, selon les analyses du cadre harmonisé. Le général Ousman Brahim Djouma a remercié les partenaires au développement, le PAM et l’ONG ASRADD, pour leur action dans la lutte contre l’insécurité alimentaire et nutritionnelle dans la province du Kanem.



La cérémonie a pris fin par la remise de vivres aux bénéficiaires.