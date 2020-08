Tchad : au Lac, 700 civils ont fui un village après l'attaque présumée de Boko Haram

Environ 200 ménages (701 individus) ont fui le village de Kalam situé dans la sous-préfecture de Ngouboua -département de Kaya- pour le site de Fourkouloum, situé dans la même sous-préfecture de la province du Lac, la semaine dernière, a indiqué lundi l'Organisation internationale des migrations (OIM) dans son outil de suivi d'urgence.



Ce mouvement de population "important et soudain" fait suite à une attaque armée survenue le 31 juillet 2020.



Les civils déplacés ont quitté le village à pieds ou à dos d'animaux. Ils ont besoin de moyens de subsistance d'urgence, notamment de l'eau potable, de la nourriture, une protection et des abris.



Vendredi dernier, une attaque présumée de Boko Haram a fait au moins 10 morts (huit hommes et deux femmes) dans le village de Kalam.



Sept autres civils ont été enlevées tandis que le village a été pillé et incendié.



Dimanche matin, des insurgés présumés de Boko Haram ont tué au moins 16 personnes et en ont blessé sept autres dans une attaque à la grenade contre un camp de personnes déplacées dans le nord du Cameroun.