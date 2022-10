Tchad : au Lac, la sécurité au centre des préoccupations pour la rentrée scolaire

La rentrée scolaire 2022-2023 a été officiellement lancée ce matin à Ngorerom, une localité située à 25 km de Bol, par le délégué provincial de l'Education nationale du Lac, Moussa Issa Moussa.



C’était en présence des autorités administratives, civiles et les partenaires techniques et financiers du ministère de l'Education nationale. L'année scolaire qui démarre est placée sous le thème : « amélioration des apprentissages et cohésion sociale ».



Dans son mot de bienvenue, le chef de village de Ngorerom, s’est réjoui du choix porté sur sa localité, pour le lancement de la rentrée pédagogique. Les partenaires techniques et financiers, par la voie du chef de bureau de l'UNICEF de Bol, Adama Ouedrago, se sont engagés à accompagner la délégation dans sa vision d'amélioration du système éducatif dans la province du Lac.



Le deuxième adjoint au maire de la ville de Bol, Mahamat Moustapha Koulbou, a mis l'accent sur la sécurité en milieu scolaire. Il a appelé à la dynamisation du comité de veille et de vigilance dans les établissements scolaires.



Le délégué provincial de l'Education nationale du Lac a relevé que la délégation s'investira davantage pour relever les multiples défis. Parmi lesquels, Moussa Issa Moussa a cité l'éradication de la violence dans le milieu scolaire, la scolarisation des filles, l'éducation des enfants réfugiés, retournés et déplacés, la formation et le renforcement des capacités des enseignants.



Dans la province du Lac, le thème choisi est : « la sécurité des enseignants et des élèves ».