Tchad : au Mandoul, la détresse face au prix exorbitant du carburant

Cette situation a conduit à une fermeture des stations-service dans la province, obligeant les voyageurs à parcourir de longues distances sans pouvoir faire le plein.



Les détaillants des petites stations-service sont pointés du doigt pour avoir vendu le carburant à des prix exorbitants, mettant ainsi en difficulté les conducteurs et les voyageurs de la province. Le calvaire des habitants du Mandoul est d'autant plus difficile que la province est éloignée des centres urbains et que les déplacements y sont souvent difficiles.



Face à cette situation, les autorités locales et nationales doivent prendre des mesures pour soulager les habitants de la province du Mandoul.