TCHAD

Tchad : au Mandoul, le RAJM lutte contre la consommation de l'alcool frelaté


Alwihda Info | Par Dominique Dideo - 9 Janvier 2026



Après plus d'une semaine de sensibilisation dans les différents départements de la province, le Réseau des associations des jeunes du Mandoul, avec le soutien du Conseil provincial a fait un point de presse pour faire le bilan de cette campagne.

Occasion pour la secrétaire de séance du conseil provincial, Mme Djeret Mantangar Bertine de féliciter cette initiative qui vient à point nommé éveiller les consciences des jeunes sur les dangers sanitaires, psychologiques et sociaux de certaines pratiques, comme le déplacement des jeunes sur les sites d'orpaillage.

Tog-Allah Miangar Banbé, initiateur du projet et Alladoumbaye Matthias, président du RAJM, se sont relayés pour situer le contexte et les résultats. L'objectif est malgré les difficultés notamment, l'adhésion massive de la communauté à cette campagne, l'éveil des consciences des jeunes, face à ces pratiques néfastes, mais aussi l'engagement à faire des activités génératrices de revenus pour maintenir les bras valides dans la province.


