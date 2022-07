Tchad : au Mayo Dallah, l'ONG AFAP lance un projet au profit des femmes

Le lancement officiel du projet CERF (Appui au Renforcement des Capacités Économiques et de la Résilience des Femmes de Pala Rural et Urbain), à travers son intitulé féministe en action, sous l'initiative de l'ONG AFAP, a eu lieu ce mercredi 13 juillet 2022 à Pala.



C'est le gouverneur de la province du Mayo Kebbi Ouest, Zilhoubé Pafalet Pataïdang, qui a présidé la cérémonie au CCN de Pala. Le projet CERF vise à créer des activités génératrices de revenus, au profit des femmes rurales et urbaines, selon la présidente de l'ONG AFAP, Neyom Toukoua Pauline.



Les activités seront réalisées dans les domaines de l'agriculture, de la transformation agroalimentaire, de l'élevage et de la commercialisation, et selon la catégorie des bénéficiaires. 20 groupements des femmes, dans le département de Mayo Dallah, seront soutenus dans le cadre de ce projet. Les activités seront implantées sur 17 sites retenus.



Et cela se fera à travers la création et la promotion d'activités génératrices de revenus, en faveur des femmes et de jeunes, en vue de contribuer à leur autonomisation et de les libérer du joug de la pauvreté. Ce projet vise l'atteinte des Objectifs du Développement Durable (ODD), au point 5, informe la présidente de l'ONG AFAP, Neyom Toukoua Pauline.



Le gouverneur Zilhoubé Pafalet Pataïdang salue l'engagement de l'ONG AFAP, basé à Pala, au profit des femmes depuis plusieurs années. Pour lui, ce projet va réduire les charges des femmes dans leurs foyers. Il met l'accent sur la bonne gestion du financement afin de gagner la confiance des partenaires.



Le projet CERF mis en œuvre par l'ONG AFAP est la réponse à l'appel à proposition lancé par Oxfam Tchad au profit du projet féministe en action Canal 2, et son partenaire l'AFD. Le coût global de ce projet se chiffre à plus de 32 millions de FCFA, sur une durée de gestion de 15 mois.