Tchad : au Mayo Kebbi Est, les lauréats de l'initiative 50.000 emplois formés en gestion d’entreprise

Le ministère de la Jeunesse, des Sports, des Loisirs et du Leadership Entrepreneurial a organisé une cérémonie de signature de conventions avec les lauréats de la première vague de l'initiative "50 mille emplois décents au profit des jeunes" à Bongor, dans la province de Mayo Kebbi Est. La présence des parrains de chaque lauréat a été notée lors de la cérémonie.



Dans le but de former les lauréats à mieux gérer leur entreprise, une formation a été mise en place par le consultant formateur Mbaiodjibey Ndadoum Eric. Les jeunes lauréats ont été équipés des outils nécessaires pour une gestion efficace de leur entreprise. La gestion financière a été particulièrement mise en avant pour leur permettre d'être en mesure de rembourser les prêts accordés et d'assurer la pérennité de leur entreprise.



L'initiative "50.000 emplois décents au profit des jeunes" a pour but de permettre aux jeunes de la province de Mayo Kebbi Est de devenir plus autonomes en créant des entreprises rentables. Les lauréats sont encouragés à être motivés et à utiliser efficacement les fonds accordés pour la concrétisation de leur projet.



Le message transmis aux jeunes lauréats est clair : il faut orienter efficacement les fonds accordés pour permettre le lancement et le développement de projets rentables. Le but ultime étant de permettre à d'autres jeunes de bénéficier de l'initiative et de générer des revenus pour la province.



La cérémonie de signature de conventions et la formation des lauréats de la première vague de l'initiative "50.000 emplois décents au profit des jeunes" sont des étapes clés dans la réussite du projet. Les jeunes entrepreneurs sont équipés des outils nécessaires pour réussir leur entreprise et permettre à d'autres jeunes de bénéficier de l'initiative.