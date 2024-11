Tchad : au Moyen-Chari, l’ONG Sahel SNT forme sur la nutrition au Sahel

L'ONG Sahel Santé Nutrition et Résilience (SNT), en collaboration avec le Programme Alimentaire Mondial (PAM), a lancé ce 27 novembre 2024 à Sarh, une formation visant à renforcer les compétences des fonctionnaires et agents de l'État dans sept ministères clés.



Cette initiative, qui se déroule dans le cadre d'un partenariat stratégique, a pour objectif de former les agents à la nutrition spécifique pour les agents de santé, et à la nutrition sensible pour d'autres secteurs vitaux, tels que l'élevage, l'agriculture, la pêche, l'eau et l'assainissement, l'action sociale, ainsi que le ministère de la Femme.



Au cœur de cette initiative, l'ONG SNT a mis en place une série de sessions de formation axées sur les meilleures pratiques en matière de nutrition, afin de permettre aux agents de maîtriser à la fois les concepts théoriques et les applications pratiques.



La nutrition spécifique, qui se concentre sur les interventions directement liées aux soins de santé, et la nutrition sensible, qui prend en compte l'impact de l'environnement et des activités de développement sur la nutrition, sont au centre de cette formation.



Selon le chef de programme de l’ONG, Sahel Sante Nutrition et Résilience, Tokwe Hingsou, l'objectif est clair, d'ici février 2025, les participants disposeront des compétences nécessaires pour transmettre efficacement leurs connaissances, dans leurs différents secteurs d'activité. Il a ajouté que cela vise à assurer une diffusion optimale des savoir-faire en matière de nutrition, en particulier dans des secteurs aussi divers que l'agriculture, l'élevage, l'eau et l'assainissement.



« Une formation renforcée devrait permettre à ces agents d'assurer une meilleure prise en charge des enjeux nutritionnels dans leurs domaines respectifs, contribuant ainsi à l'amélioration des conditions de vie des populations vulnérables de la province », a-t-il souligné.



Le délégué de l’agriculture et son collègue de la santé ont souligné l'importance de créer une masse critique d'experts locaux capables de mettre en œuvre des solutions nutritionnelles durables et adaptées au contexte spécifique du Sahel.



Il faut noter que cette action s'inscrit dans un cadre plus large d'amélioration de la sécurité alimentaire, et de la résilience des populations dans la région du Sahel, une zone particulièrement vulnérable aux crises alimentaires et aux défis de la nutrition. Cette formation durera 8 jours.