Tchad : au Moyen-Chari, l’UP à l’action contre les violences faites aux femmes et aux enfants

L'Université Populaire (UP) organise du 5 au 6 juin 2023 des campagnes de sensibilisation sur les violences faites aux femmes, aux enfants, ainsi que sur l'hygiène et l'assainissement.



Ces campagnes de sensibilisation sont financées par l'ONG FHI360 et sont menées dans le cadre du projet "Action Citoyenne : Promouvoir la participation des jeunes à la gouvernance locale par la culture démocratique et la participation citoyenne dans la province du Moyen-Chari".



Mme Dandé Allah Judith, animatrice en éducation à l'Université Populaire, a souligné que l'objectif de ces campagnes de sensibilisation est de sensibiliser les élèves et les parents afin qu'ils s'engagent pleinement à dénoncer les violences faites aux femmes et aux enfants, ainsi qu'à promouvoir une hygiène saine et diversifiée dans leurs différents environnements.



Elle a également ajouté que ce projet vise à toucher 500 jeunes et parents afin qu'ils deviennent à leur tour des ambassadeurs de la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants.



Ces campagnes de sensibilisation se déroulent jusqu'au 6 juin 2023 dans les 4ème et 5ème arrondissements de la ville de Sarh, à travers différentes pièces de théâtre axées sur les thèmes des violences faites aux femmes, aux enfants, ainsi que sur l'hygiène et l'assainissement.