Tchad : au Moyen-Chari, le bâtiment de la délégation provinciale de l'Éducation inauguré

Le nouveau bâtiment de la Délégation Provinciale de l'Éducation Nationale et de la Promotion Civique du Moyen-Chari a été officiellement réceptionné ce 5 août 2023. La cérémonie a été présidée par le ministre de tutelle, Moussa Kadam.



Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme pour la Promotion de la Qualité de l'Éducation de Base au Tchad, ProQEB phase 3, la construction de ce bâtiment a été rendue possible grâce au financement de la Direction de Développement de la Coopération Suisse et de l'Agence Française de Développement, en collaboration avec l'ONG internationale Enfant du Monde.



Le représentant de la Coopération Suisse et de l'Agence Française de Développement, Béridabaye Ndilkodji, a exprimé sa satisfaction quant à la qualité du bâtiment et a assuré que ces organisations continueront à soutenir les projets restants. Il a également promis la dotation d'un véhicule 4X4 à la délégation dans les prochains jours.



Le secrétaire général de la province du Moyen-Chari, Ahmat Tidjani Hamat, a exprimé la gratitude du gouvernement tchadien envers l'ONG Enfant du Monde pour la réalisation de ce projet. Il a profité de l'occasion pour plaider en faveur de la situation des maîtres communautaires qui jouent un rôle essentiel dans l'éducation des enfants malgré leurs difficultés.



Le ministre de l'Éducation Nationale et de la Promotion Civique, Moussa Kadam, a inauguré le bâtiment et a souligné que le Moyen-Chari est la première province du pays à bénéficier d'une structure répondant aux normes. Il a appelé les bénéficiaires à faire bon usage de cette nouvelle infrastructure.



La construction du bâtiment a été évaluée à un coût global de cent quatre-vingt-huit millions, neuf cent trente-huit mille, huit cent quatre-vingt-dix (188.938.890) francs CFA. La cérémonie s'est achevée par une visite du bâtiment, la remise des clés aux autorités et aux bénéficiaires, ainsi que la remise d'un cadeau offert par l'inspection départementale de l'éducation nationale.