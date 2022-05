Tchad : au Moyen-Chari, les travailleurs réclament des mesures sociales

Pour l'Union des syndicats du Tchad section du Moyen Chari, le thème est : "Le Tchad entre les enjeux de la transition et le défi de l'application du pacte social ; quel avenir pour les travailleuses et travailleurs ?" La Confédération syndicale des travailleurs du Tchad section du Moyen Chari s'est penchée sur le thème : "Dialogue national inclusif pour une paix durable".



Cette cérémonie s'est déroulée en présence du préfet du département du Barh Koh, Ramadan Djasria, et de plusieurs autres invités.



Des cahiers de doléances ont été adressés au gouvernement : il s'agit entre autres de prendre toutes ses responsabilités pour mettre en place un comité de contrôle régulier des prix des denrées alimentaires et d'autres produits de première nécessité ainsi que du carburant dans les provinces, contraindre les commerçants véreux à respecter les prix fixés, réactualiser le comité de contrôle de dépotage des citernes de gasoil de la Société nationale d'électricité (SNE) pour une bonne gestion du gasoil au niveau provincial, et verser la pension des retraités de la CNRT et la CNPS à terme échu.



Au patronat, il est préconisé d'appliquer le pacte social triennal signé le 4 octobre 2021 entre le gouvernement et les organisations syndicales des travailleurs du Tchad pour une paix durable dans les entreprises, respecter la liberté syndicale et ne pas entraver les activités syndicales.



Aux travailleurs, il est recommandé d'adhérer au syndicat pour bénéficier de la protection syndicale, et verser régulièrement les cotisations pour permettre au syndicat de mener à bien ses activités.