Tchad : au Moyen-Chari, restitution du Forum National sur l'Emploi

Les associations des jeunes et des femmes qui ont pris part au Forum National sur l'Emploi, organisé par l'Office National pour la Promotion de l'Emploi (ONAPE), ont fait ce 19 novembre 2024 dans les locaux du Palais des arts et de la culture Ngarta Tombalbaye de Sarh, la restitution des discussions et des résolutions du Forum National sur l'Emploi aux organisations féminines, et à certaines associations de jeunes de la province du Moyen-Chari.



L'objectif principal de cette restitution était de transmettre les informations et les recommandations issues du Forum, afin de sensibiliser les communautés sur les opportunités d'emploi et les mécanismes de création d'emplois pour les jeunes et les femmes.



La rencontre a été l'occasion d'expliquer les différents programmes et politiques de l'État en matière de promotion de l'emploi, et de favoriser un échange direct entre les participants et les acteurs locaux.



L’un des participants au Forum National sur l'Emploi, Mouederomte Mbaidedjibe a souligné que cette rencontre a été une occasion pour les jeunes entrepreneurs d’exprimer leur intérêt pour des initiatives spécifiques visant à améliorer l'accès des jeunes au marché de l'emploi, en particulier dans les secteurs à fort potentiel de croissance. Il a souligné que les associations de jeunes ont mis en avant les défis rencontrés par les jeunes dans leur recherche d’emploi, et ont formulé des propositions pour mieux les intégrer dans les projets de développement.



Lors de cette restitution, des discussions ont également abordé les thématiques de la formation professionnelle, de l’entrepreneuriat et de l’accès au financement, des éléments clés pour améliorer l’employabilité dans la province.



Cette restitution a été saluée par tous les participants, qui ont exprimé leur volonté de continuer à travailler ensemble pour un avenir professionnel plus inclusif et équitable pour tous les habitants du Moyen-Chari. Il faut noter qu’un bon nombre d’associations des jeunes ont brillé par leur absence à cette restitution.