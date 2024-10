Tchad : au Moyen-Chari, réunion de plaidoyer pour l'introduction de nouveaux vaccins

De nouveaux vaccins concernant le paludisme, la pneumonie et la diarrhée pour les enfants de zéro à 23 mois, seront introduits au Moyen-Chari.



En effet, la délégation sanitaire du Moyen-Chari a organisé le 23 octobre 2024, une réunion de plaidoyer visant à promouvoir l’introduction de trois nouveaux vaccins contre le paludisme, la pneumonie et la diarrhée, pour les enfants de zéro à 23 mois. Cet événement, présidé par le secrétaire général de la province du Moyen-Chari, Fidèle Kodé Ngolo, a rassemblé des acteurs de la santé, des représentants des ONG et des organisations de la société civile, ainsi que les médias.



D’entrée de jeu, le secrétaire général de la province du Moyen-Chari, Fidèle Kodé Ngolo, a précisé que le paludisme qui cause de milliers de décès chaque année, en particulier chez les enfants, demeure une priorité de santé publique.



La pneumonie et la diarrhée, quant à elles, continuent d’affecter gravement la population, exacerbant la mortalité infantile. Fidèle Kodé Ngolo a encouragé tous les acteurs présents à s'engager activement dans la mise en œuvre de ce plaidoyer.



« J’insiste sur la nécessité de sensibiliser la population aux bienfaits de la vaccination, et de renforcer les infrastructures de santé, pour faciliter l’accès aux nouveaux vaccins. Ceci pour le bien-être des enfants âges de zéro à 23 mois », a précisé le secrétaire général de la province du Moyen-Chari.



Lors de cette réunion, le médecin-chef du district de Sarh, Nehoulne Gaston a précisé que le vaccin contre paludisme sera introduit seulement dans deux districts sanitaires, à savoir Bihobé et Kyabé, dans le département du Lac-Iro, à cause du fort taux de mortalité lié au paludisme dans cette zone.



Les acteurs locaux se sont engagés à travailler ensemble pour faire entendre leur voix, et assurer la mise en place des nouveaux vaccins, contribuant ainsi à la lutte contre les maladies qui touchent particulièrement les nourrissons. Il faut noter que cette réunion de plaidoyer représente une étape cruciale vers l'amélioration de la santé publique au Moyen-Chari.