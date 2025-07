Tchad : au Moyen-Chari, un campement moderne pour les visiteurs du parc national de Manda

Le délégué général du gouvernement auprès de la province du Moyen Chari, Abdraman Ahmat Bargou, accompagné de plusieurs élus locaux s’est rendu, le mardi 15 juillet 2025, sur le chantier d’un nouveau campement touristique en construction au cœur du parc national de Manda, à environ 25 kilomètres de Sarh.



Ce projet avait été lancé en 2010, mais les travaux s’étaient arrêtés en 2012, à cause d’un manque de financement. Grâce aux démarches récentes menées par le délégué général, auprès des autorités nationales, le chantier a pu reprendre. Aujourd’hui, les travaux avancent bien et le campement est terminé à plus de 90 %.



Ce nouveau campement offrira des hébergements confortables aux touristes qui viendront découvrir la richesse du parc, mais il servira aussi de base pour les chercheurs et les équipes de conservation de la biodiversité.



Selon Abdraman Ahmat Bargou, ce projet créera plusieurs emplois, en particulier pour les jeunes et les femmes de la province. Il a toutefois signalé quelques petites irrégularités dans la construction, qui devront être corrigées avant l’inauguration officielle. Le site s’étend sur près de 800 mètres, et comprend huit bâtiments au rez de chaussée, huit bungalows à l’étage, un restaurant, un bureau administratif et un logement pour le responsable du site.



L’ensemble représente un investissement de plus d’un milliard de francs CFA. Les députés Matoïngué Benelngar et Ndougonan Riradjim Mbakasse, présents lors de la visite, ont salué les efforts du délégué général et de l’entreprise en charge des travaux. Pour eux, ce campement sera un véritable atout pour le développement du tourisme et de l’économie locale.



Il faut rappeler que le parc national de Manda, créé en 1965 pour protéger la faune et la flore, couvre une superficie de 114 000 hectares et reste l’un des plus grands espaces naturels protégés de la province du Moyen-Chari.