Tchad : au Ouaddaï, des consignes du Sultanat pour éviter les conflits en période de récolte

Le directeur du bureau du sultanat Abbasside du Dar Ouaddaï, Adam Hissein, s'est exprimé vendredi matin à Abéché sur le vivre ensemble, au cours d'un point de presse à la résidence du Sultan.



Dans sa communication, le directeur du bureau a précisé qu'il est du devoir de rappeler à l'ordre les agriculteurs et éleveurs en cette période de récolte, afin qu'ils prennent leurs responsabilités pour éviter des incidents qui peuvent surgir entre les deux parties.



Le sultanat appelle les éleveurs à ne pas laisser leurs bétails entrer dans les champs et les agriculteurs à respecter les couloirs de transhumance pour libérer les passages aux bétails.



Adam Hissein ajoute que pour le moment, aucun problème n'est survenu. Il invite les leaders traditionnels et les imams à conjuguer leurs efforts pour que la cohabitation pacifique dans le Ouaddaï puisse être un modèle et un exemple pour les autres.